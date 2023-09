Lite tra due donne in discoteca, interviene un ragazzo e viene preso a pugni

il fatto

CATANZARO Movida violenta a Soverato (nel Catanzarese). Nel corso di un litigio fra due ragazze all’interno di un locale notturno un giovane è intervenuto per sedare la contesa ma è stato colpito con pugni al volto riportando la frattura scomposta del setto nasale. L’allarme è scattato all’alba con i primi tafferugli – ancora ignoto il movente – ma quando i carabinieri della locale compagnia sono arrivati sul posto non c’era quasi più nessuno. Le indagini, sulla base delle testimonianze incrociate e delle immagini di telesorveglianza, hanno consentito di identificare con certezza l’autore dell’aggressione. Si tratta di un 30enne della zona che è stato denunciato per lesioni personali alla procura della Repubblica di Catanzaro.