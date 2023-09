Regione, tre i candidati per la carica di Garante delle vittime di reato – NOMI

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Sono tre i candidati per la carica di Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria: si tratta di Giuseppe Arfuso (Bagnara Calabra), Antonio Lomonaco (Catanzaro) ed Ernesto Siclari (Reggio Calabria). Il Garante delle vittime di reato sarà eletto in una delle prossime sedute del Consiglio regionale. I tre candidati sono stati individuati al termine dell’istruttoria sui requisiti effettuata dalla segreteria del Consiglio regionale, e il loro elenco è stato approvato il 19 luglio scorso dall’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella guidato dal presidente Filippo Mancuso. La figura del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato è stata istituita dalla legge regionale 10 del 2023 con l’obiettivo di “promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”: il Garante “è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l’elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati”. (c. a.)