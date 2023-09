‘Ndrangheta nel Vibonese: nella “rete” finiscono avvocati, medici ed ex politici

“MAESTRALE-CARTHAGO”

VIBO VALENTIA Terremoto giudiziario nel Vibonese. Ci sono nomi “eccellenti” tra le persone coinvolte dalla seconda tranche dell’operazione “Maestrale-Carthago” condotta stamattina dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Il blitz ha colpito figure apicali e presunti affilati di alcune delle più agguerrite consorterie di ‘ndrangheta del Vibo Valentia ma anche diversi professionisti ed ex politici. Tra gli arrestati – secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta – carcere per l’avvocato Francesco Sabatino, mentre i domiciliari sono scattati per Andrea Niglia, già sindaco di Briatico e già presidente della Provincia di Vibo Valentia, per l’avvocato Joan Azzurra Pelaggi, già candidata alle elezioni comunali di Vibo Valentia nel 2015 con la lista del Pd a sostegno di Lo Schiavo sindaco, Cesare Pasqua, ex dirigente medico dell’Asp di Vibo. Molti dei nomi coinvolti nel blitz di oggi figuravano anche nell’elenco degli indagati della prima tranche dell’operazione Maestrale-Carthago, scattata alcuni mesi fa. (redazione@corrierecal.it)