«Degrado su Viale Parco a Cosenza, l’amministrazione dia risposte convincenti»

la denuncia

«Non possiamo che condividere quanto ormai più voci stanno sollevando circa lo stato di degrado di Viale Parco a Cosenza». Il circolo cittadino del movimento politico “La Calabria che vuoi”, fa seguito all’articolo di qualche giorno fa pubblicato sul Corriere della Calabria e aggiunge: «Con numerosi interventi (il 26 febbraio, il 28 febbraio, il 10 giugno ed il 2 luglio) avevamo già stigmatizzato i ritardi nel completamento delle opere in corso e nel collaudo di quelle terminate, l’assenza di contenitori per l’immondizia e la spazzatura accumulata nei pressi dei campetti, l’assenza di una gestione degli impianti sportivi. Registriamo per l’ennesima volta un forte contrasto tra il palese bisogno di spazi di svago e aggregazione da parte di cittadini di ogni età ed in particolare di giovani e giovanissimi, in condizioni di sicurezza e di decoro, e l’immobilismo dell’Amministrazione sorda alle basilari esigenze!».

«Ribadiamo» continuano i referenti politici del circolo «che gli interventi sollecitati da più parti non richiedono ingenti provviste finanziarie, ma solo un minimo di organizzazione e di buona volontà e, come più volte fatto in passato, rinnoviamo all’Amministrazione l’invito a dare ai suoi cittadini risposte convincenti, fornendo una trasparente spiegazione dei motivi che determinano lo stato di fatto più volte denunciato e, soprattutto, ad agire tempestivamente ed efficacemente per risolvere i problemi segnalati».

