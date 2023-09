Tensione a Diamante, sospettato di voler aggredire Conte: fermato un giovane

Il fatto

DIAMANTE Tensione a Diamante nel corso del Peperoncino Festival. Secondo la ricostruzione di alcuni presenti all’evento, un giovane, originario della Campania, avrebbe colpito con uno schiaffo un agente della scorta del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Il leader dei 5 Stelle Conte durante l’incontro dedicato a Nuccio Ordine



L’atteggiamento del giovane, sempre stando a questa versione dei fatti, avrebbe portato l’agente – che cinturava in borghese l’area dove Conte si era fermato per incontrare i presenti al termine della manifestazione – ad impedirgli di avvicinarsi all’ex premier. Da qui la tensione sfociata poi nell’aggressione all’agente.

L’episodio sarebbe avvenuto al termine dell’incontro dedicato al professor Nuccio Ordine. Il giovane sarebbe stato prontamente bloccato dalle forze dell’ordine ed identificato. Il giovane si sarebbe giustificato sostenendo di non aver avuto nessuna intenzione di avvicinare l’ex premier per aggredirlo, ma che si sarebbe trattato di un equivoco. Sono in corso alcune indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto. (r.desanto@corrierecal.it)