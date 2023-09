Commissario straordinario per la bonifica a Crotone, Voce: «Ci sono voluti cinque anni»

l’intervento

CROTONE «Ci sono voluti cinque anni ed, aggiungo, qualche centinaio di mail ai vari presidenti del Consiglio che si sono alternati durante la mia sindacatura, per arrivare, finalmente, alla nomina del generale. Emilio Errigo a Commissario Straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone». E’ quanto sostiene il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce in merito alla nomina del professore Errigo (qui la notizia). «Non c’è stato giorno, in questi anni, che dalla mia segreteria non sia partita la richiesta alla Presidenza del Consiglio di nominare questa figura fondamentale per quel processo di bonifica che la città attende da troppo tempo – continua il sindaco – Come troppo tempo è passato dalla cessazione dell’incarico del precedente commissario Elisabetta Belli, il cui operato, occorre dirlo, non aveva cambiato di fatto la situazione. Tempo caratterizzato da un tira e molla con voci e paventati incarichi che si succedevano e che hanno fatto ancor di più accumulare ritardi in una materia particolarmente importante per il nostro territorio. Tuttavia ora con la nomina del gen. Errigo è arrivato il momento di guardare avanti. Ho già conosciuto il Gen. Errigo nella sua qualità di Commissario Arpacal ed apprezzato le sue parole di grande attenzione nei confronti della città. Nell’augurare buon lavoro assicuriamo la nostra massima collaborazione».