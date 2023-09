Serie D, ecco il calendario: sarà l’Fc Lamezia il primo avversario della “nuova Reggina”?

calcio

REGGIO CALABRIA Se non è uno strano caso del destino, poco ci manca. La prima partita del campionato di serie D la Reggina, o meglio, la Fenice Amaranto, potrebbe disputarla contro l’Fc Lamezia, il cui patron è Felice Saladini, proprietario proprio di quella Reggina (se si esclude la parentesi Ilari) cancellata ufficialmente dal torneo di serie D. In realtà, la prima partita del calendario la squadra amaranto dovrebbe giocarla il prossimo 17 settembre contro l’Acireale, ma la società ha cheisto il rinvio delle prime due partite. Al momento è quasi certo che la sfida con i siciliani venga rinviata visto che al momento il club di Virgilio Minniti non ha né una squadra né un allenatore. L’iscrizione al campionato di serie D è stata infatti perfezionata soltanto nella giornata di ieri. Dunque, per vedere in campo la nuova squadra della città di Reggio Calabria, si potrebbe attendere il 20 settembre per la sfida contro l’Fc Lamezia oppure (molto più probabile) il 24 settembre contro il San Luca.

Il calendario