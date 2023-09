Una giornata da Carabiniere, a San Roberto realizzato il sogno del giovane Anes

Il gesto

SAN ROBERTO Vivere un giorno da Carabiniere: era questo il sogno di Anes Meftah, giovane beneficiario del progetto Sai del Comune di San Roberto, gestito dall’associazione Coopisa. E il sogno lo ha realizzato, grazie alla stessa associazione Coopisa insieme al Comune di San Roberto e alla Stazione dei Carabinieri di San Roberto. Per esaudire il suo desiderio si sono impegnati in prima persona il sindaco Antonio Micari, il Maresciallo Simone Impellizzeri, il coordinatore del progetto SAI Fabrizio Di Vincenzo, con tutti gli operatori ed il presidente Coopisa Luigi De Filippis. Passare la mattina assieme ai suoi eroi, ricevere in dono un modellino dei Carabinieri e poter fare un giro sulla loro macchina di servizio, ha riempito il cuore di Anes e della sua famiglia. «Ho scelto di arruolarmi per essere sempre al servizio della cittadinanza – afferma il maresciallo Impellizzeri – Per questo ho accolto con gioia la richiesta del Sindaco Micari e sono felice e orgoglioso di rappresentare qui oggi l’Arma dei Carabinieri». Un gesto apparentemente semplice che ha cambiato la vita di un giovane ragazzo, che custodirà gelosamente questo ricordo per molto tempo.