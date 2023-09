Italia Nostra, anche Catanzaro e Crotone tra le stazioni ferroviarie storiche da valorizzare

trasporti

Per la seconda volta, Italia Nostra dedica una campagna al patrimonio ferroviario dal titolo “Cara Stazione”. Quest’anno, in occasione della Settimana della Europea Mobilità (16-24 settembre) e per tutto il mese di settembre e parte di ottobre si è deciso di focalizzare la campagna sulle piccole stazioni, proprio perché in questi ultimi anni gli scali minori sono stati penalizzati, con scarsa lungimiranza, dall’evoluzione tecnologica e dai tagli indiscriminati di personale. In varie stazioni e lungo le linee ferroviarie si svolgeranno eventi, passeggiate patrimoniali, perlustrazioni, pedalate e azioni di sensibilizzazione. Si segnalano eventi nelle seguenti stazioni o linee ferroviari: la ferrovia Piacenza-Bettola (PC), la stazione di partenza della Tramvia Ferroviaria Stresa-Mottarone (VB), la stazione di Santarcangelo di Romagna (RN), la stazione di Santuario di Savona (SV), la ferrovia Ceva-Ormea (CN), ex linea ferroviaria Gole del Nera ora greenway e stazioni di Narni-Amelia e Nera-Montoro (TR), la stazione di Latina, la ferrovia Adriatico Sangritana e la stazione di Lanciano (CH), la stazione di Carpinone (IS) e la ferrovia Sulmona-Isernia, la stazione di San Polo Matese (CB), la ferrovia Barletta-Spinazzola (BT), la ferrovia Catanzaro Lido-Settingiano e la stazione di CatanzaroSala, la stazione di Crotone, la ferrovia Siracusa-Vizzini, la stazione di Avola (SR), la ferrovia Siracusa-Ragusa e le stazioni di Pantalica e Cassaro (SR) e la stazione di Sarcidano (CA). La campagna termina con un Convegno dal titolo “Ferrovie italiane, architettura e ingegneria per la mobilità” programmato il 13 e 14 ottobre 2023 a Roma. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata alla campagna sul sito istituzionale di Italia Nostra, #CARASTAZIONE.