Aereo delle Frecce Tricolori si schianta a Torino, muore bimba – VIDEO

Il dramma

TORINO Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato questo pomeriggio in fase di esercitazione nell’aeroclub di Caselle a Torino. Uno dei piloti della formazione dopo aver perso il controllo del velivolo si è lanciato con il paracadute mentre il mezzo si è schiantato a bordo pista. Il velivolo è precipitato al San Francesco al Campo e si sarebbe schiantato su una vettura, provocando la morte di una bimba di cinque anni. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri componenti del nucleo familiare. In particolare il fratellino di 9 anni è stato trasferito all’ospedale infantile Regina Margherita con gravi ustioni.

La mamma dei due minori, con ustioni, è stata trasportata in codice giallo al Cto, mentre il papà e il pilota del velivolo sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco. L’esercitazione delle Frecce riguardava la manifestazione aerea in programma domani mattina nell’ambito del centenario dell’aeronautica Militare.



In un video diffuso sui social e ripreso da un passante (in alto) si vede il momento dell’impatto del velivolo delle Frecce Tricolori. L’uomo fermo a bordo strada a ridosso delle mura dell’aeroporto Caselle stava riprendendo la formazione delle Frecce in volo quando si vede uno degli aerei perdere quota e il pilota lanciarsi con il paracadute. Nel video si vede il fuoco dell’esplosione dopo lo schianto al suolo.