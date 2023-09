Operazione antidroga nel Bolognese, in manette 64enne reggino

I controlli

BOLOGNA Arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, da parte dei Carabinieri di Molinella, nel Bolognese, per un 64enne, originario della provincia di Reggio Calabria e residente a Malalbergo, e un 67enne originario del Belgio, residente a Bologna, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono a venerdì quanto i militari, impegnati in un servizio di controllo nel quartiere bolognese di Savena hanno notato uno scambio di due plichi di colore bianco estratti dai due uomini dai loro borselli.

Dopo aver effettuato lo scambio, il 64enne si è allontanato sulla sua auto mentre il 67enne, si è trattenuto sotto ì portici di via Cracovia prima di muoversi, dopo una quindicina di minuti, a bordo del suo motociclo verso via Dozza dove è stato fermato. Contemporaneamente il 64enne, è stato fermato da un’altra pattuglia sulla via Nazionale, ad Altedo di Malalbergo.

Le successive operazioni di perquisizione personale e domiciliare, hanno permesso ai militari di rinvenire nella disponibilità del 64enne, due involucri contenenti 110 grammi di cocaina, un bilancino di precisione oltre a 440 euro mentre nella disponibilità del 67enne, un involucro contenente 1.500 euro. Stupefacenti e denaro sono stati sequestrati mentre i due uomini sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.