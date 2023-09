«Formiche ignifughe»

il commento

Dopo la blatta dei mobili (Supella longipalpa), la formica di fuoco, il cui nome scientifico è Solenopsis invicta. Arriva dal Sudamerica e ha già conquistato mezzo mondo, ma per lo sbarco in Europa ha scelto la Sicilia, precisamente Siracusa, dove sono stati scovati 88 nidi. La sua puntura è dolorosa e può provocare reazioni allergiche. La formica killer può arrivare in Calabria attraversando le acque dello Stretto? Per fortuna le formiche non sanno nuotare, anche se esse amano molto gli ambienti umidi. C’è, però, un precedente: la formica argentina (linepithema humile), specie aliena e invasiva sbarcata nel dopoguerra sulla riviera ligure, pericolosa perché trasporta i pidocchi delle piante. Gli orientali dicono: «Quando l’acqua sale, il pesce mangia la formica; quando l’acqua scende, la formica mangia il pesce». (Proverbio thailandese)