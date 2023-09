L’appello dei vescovi calabresi: «Accogliere le persone fragili che vengono da noi»

L’incontro

GERACE Il 18 settembre, nel salone dell’arazzo del Museo diocesano della splendida città di Gerace, per la prima volta si è svolta la sessione autunnale della Conferenza Episcopale Calabra. Un momento di riflessione è stato dedicato anche al tema delle migrazioni. I vescovi hanno ribadito «l’urgenza di rispondere evangelicamente e adeguatamente alle persone fragili e ferite che si presentano alle nostre porte, soprattutto se si tratta di minori non accompagnati. Esse – scrivono i vescovi – hanno diritto ad essere accolte anche mediante gli aiuti europei e la cura della collettività e della comunità cristiana».

Il saluto di Gratteri

In apertura dell’incontro, presieduto da Monsignor Francesco Oliva, i vescovi calabresi hanno ricevuto la visita del Procuratore Nicola Gratteri, che, prima di assumere il nuovo incarico a Napoli, ha voluto salutare i vescovi e felicitarsi per il cammino che la Chiesa di Calabria si sforza di fare ogni giorno impegnandosi nel campo dell’educazione e della lotta contro la ‘ndrangheta. Dopo la preghiera dell’Ora Media, Mons. Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, ha aiutato i presuli a riflettere sul progetto di rafforzamento del nuovo Istituto Teologico Calabro, una nuova istituzione che, mettendo insieme i migliori docenti di Teologia presenti in Calabria, possa garantire una solida formazione per i futuri presbiteri della regione. Mons. Pagazzi, per aiutare il processo iniziato dai vescovi, ha indicato tre aspetti che stanno a cuore a Papa Francesco: la lettura realistica dell’attuale situazione, la lettura in prospettiva e il coraggio.

La beatificazione per Monsignor Vittorio Moietta

Suor Elisa Ciuffa sfa, ha presentato ai vescovi il Regolamento del Servizio Regionale della Tutela dei Minori. La dott.ssa Anna De Gaio e la dott.ssa Rosellina Madeo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Calabria, hanno presentato il lavoro della loro Commissione e si sono dichiarate disponibili a collaborare con diocesi e parrocchie per portare avanti il difficile impegno dell’educazione. La dott.ssa Monica Tripodi, neo direttrice della Commissione Regionale della Pastorale del Lavoro e Problemi Sociali, accompagnata da don Tonino Saraco della diocesi di Locri – Gerace, ha presentato il programma della Commissione e chiesto ai vescovi indicazioni precise sul percorso da compiere in questo tempo di cambiamenti. I vescovi hanno poi audito il responsabile regionale del MEIC, prof. Salvatore Misiano, e l’assistente spirituale, don Francesco Spadola. In ultimo, hanno dato pare positivo unanime all’inizio della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di Monsignor Vittorio Moietta, la cui richiesta è stata inoltrata da Monsignor Serafino Parisi. Monsignor Milito ha comunicato la lieta notizia dell’inizio solenne della causa di beatificazione e canonizzazione di padre Ludovico Polat, nella sua diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, il prossimo 6 ottobre.