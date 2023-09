Primavera del cinema italiano verso il gran finale: venerdì 22 omaggio a Paolo Rossi

L’EVENTO

COSENZA Per la decima edizione del festival “La Primavera del cinema italiano – Premio Federico II”, domani, giovedì 21 settembre, arriverà al Cinema Citrigno di Cosenza anche il regista, Giorgio Verdelli. Sarà intervistato, alle ore 20.00, dal giornalista Rai, Massimo Proietto e a seguire verrà proiettato “Enzo Jannacci – Vengo anch’io”, presentato in anteprima, nella sezione Fuori concorso, all’80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. A dieci anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci, il documentario è un ritratto unico e appassionato che riporta alla luce le mille sfumature di un grande uomo della storia culturale e musicale del nostro Paese.

Giorgio Verdelli, autore, regista, produttore di documentari e programmi musicali, è anche uno dei maggiori esperti di musica internazionale. Tra i documentari da lui diretti recentemente troviamo anche “Pino Daniele. Il tempo ritrovato” che verrà proiettato sempre giovedì, alle ore 18.00.

Venerdì 22 settembre giornata dedicata ai cortometraggi. Alle ore 18.00 al Cinema Citrigno si terrà un incontro dal titolo “L’importanza del cortometraggio nella crescita dei giovani autori”. Saranno presenti alcuni dei registi dei cortometraggi selezionati e il presidente nazionale della Fice (Federazione italiana Cinema d’essai), Domenico Dinoia.

Ecco i cortometraggi selezionati dalla Fice: “Big” di Daniele Pini (14’), “Destinata coniugi Lo Giglio” di Nicola Prosatore (15’), “Maestrale” di Nico Bonomolo (11’), vincitore del David di Donatello 2022, “Notte Romana” di Valerio Ferrara (12’). Subito dopo, la proiezione di altri tre cortometraggi, sostenuti dalla Fondazione Calabria Film Commission: “U Figghiu” di Saverio Tavano (15’), interamente prodotto e girato nel borgo di Badolato, “U Scantu” di Daniele Suraci (15’), ambientato a Palmi, “Lo Sport nazionale” di Andrea Belcastro (18’). Tutti i cortometraggi verranno proiettati dalle 18 in poi.

Evento speciale in serata: alle ore 20.00 si terrà la proiezione del docufilm “Paolo Rossi. L’uomo. Il Campione. La Leggenda”, di Michela Scolari. Sarà presente Federica Cappelletti (moglie del compianto Paolo Rossi), neopresidente della Serie A di calcio femminile, e il vicedirettore di Rai Sport, Marco Lollobrigida.

A ideare la manifestazione, sostenuta dalla Calabria Film Commission nell’ambito del progetto “Bella come il Cinema”, Giuseppe Citrigno (nella foto con l’attrice Barbara Ronchi, nel cast di “Rapito” di Marco Bellocchio), presidente Anec Calabria, e il direttore artistico Massimo Galimberti.