Verso il Piano di sviluppo locale 2023-2027, il Gal incontra le organizzazioni agricole

VIBO VALENTIA Rilevare i fabbisogni del territorio e approfondirli in modo da poter pianificare e impostare il Piano di Sviluppo Locale 2023/2027. Con questo obiettivo, il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni agricole del territorio: Giuseppe Porcelli per Coldiretti, Ercole Massara per Confagricoltura, Nicola Monteleone e Domenico Ferraro per Cia – Agricoltori Italiani Calabria Sud, Illuminato Santoro e Renato Marvasi per Copagri: «Ringrazio le organizzazioni ed i suoi rappresentanti per aver risposto con entusiasmo al nostro invito – sottolinea Papillo. Fondamentale il loro lavoro volto a rappresentare, difendere, tutelare e sostenere le miglia di aziende agricole presenti. Insieme lavoreremo per costruire bandi e progetti a misura della nostra provincia che può contare su straordinari prodotti agricoli e luoghi mozzafiato, ormai mete turistiche consolidate. Dalla sinergia di questi due elementi si può e si deve dare un nuovo e rinnovato contributo alla crescita del nostro territorio».