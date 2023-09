La madre di Alberto Matano: «Il suo coming out? Non me lo aspettavo»

le confessioni

CATANZARO Un’intervista sul settimanale Gente: uno accanto all’altra. Alberto Matano ha spesso parlato di sua madre Marisa Fagà, lei lo fa per la prima volta in questo dialogo a cuori aperti sul legame che li unisce e sulle difficoltà che hanno affrontato insieme: «Mia madre è stata ed è una donna libera. Ha sempre fatto ciò in cui credeva, anche quando aveva tutti contro. È stata coerente con sé stessa, lei, ma anche mio padre: ci hanno insegnato a essere leali e liberi. Siamo simili, abbiamo dei confronti accesi quotidiani. Su qualsiasi cosa io faccia o dica, una foto su Instagram, una cadenza: è sempre lì a dirmi la sua», il commento del giornalista, autore e conduttore televisivo calabrese.

«L’ultima volta che mi ha fatto arrabbiare – dice la madre – è stato al Premio Biagio Agnes, dove si è messo una mano in tasca. Ma come si è permesso, dico io? Non si fa!. Alberto ha un animo sensibile. Spesso i giornalisti acquisiscono il giusto distacco, lui invece partecipa, condivide le sofferenze degli altri. Mi sono indignata quando gli è stato dato del maschilista. Proprio a lui, allevato a pane e pari opportunità fin da piccolo. L’ho trovato surreale e al tempo stesso strumentale», ha detto la mamma di Alberto Matano riferendosi all’accusa piovuta sul figlio da parte di Lorella Cuccarini dopo il suo addio alla guida de La vita in diretta nel 2020.

C’è anche qualche ricordo difficile di gioventù nella sintesi dell’intervista proposta da Vanity Fair. Problemi legati a episodi di bullismo subiti da Matano. «Cercai di dargli sicurezza in quella circostanza. Ricordo che gli spiegai che doveva compatire le persone che lo insultavano perché non avevano avuto l’opportunità di coltivare quella cultura di accettazione e accoglienza dell’altro che aveva avuto lui. Gli insegnai a non tenere in considerazione le prese in giro». Sul coming out, invece, è lo stesso Alberto Matano a parlare: «All’inizio sono rimasti colpiti, spiazzati, soprattutto mamma non si aspettava questa rivelazione: io stesso ero stato fuorviante, avevo avuto una ragazza per tanti anni. Ma loro sono stati inclusivi e accoglienti». «Effettivamente, non mi ero mai accorta di nulla. Alberto aveva avuto una storia importante con una ragazza a cui mi ero affezionata, non ci pensavo proprio. Lì per lì è stato assai spiazzante ed emotivamente forte, ma l’amore prevale sempre. Insomma, dico la verità: non ne ho sofferto. C’è stato un momento di grande commozione reciproca e poi mi sono detta: “Marisa, ma scherzi? Hai fatto le battaglie per i diritti tutta la vita!”».