Incidente mortale a Corigliano, oggi pomeriggio i funerali della 17enne Rosa Greco

l’ultimo saluto

COSENZA Oggi pomeriggio alle 16:30, nella chiesa di San Giovanni Battista a Mirto, saranno celebrati i funerali di Rosa Greco, la 17enne morta in un incidente stradale nella notte di sabato scorso. Sul corpo della giovane vittima è stata eseguito l’esame autoptico da parte del dottore Vannio Vercillo. Sul caso, invece, indagano i carabinieri di Corigliano Rossano su delega della procura della Repubblica di Castrovillari. Il lavoro dei militari è volto a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri amici. L’incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per il porto di Corigliano.

Immediato il trasferimento al pronto soccorso del Giannettasio ma purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, la giovane non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate ed è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. (redazione@corrierecal.it)