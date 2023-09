La nuova minaccia di Putin: «Lavoriamo ad armi nucleari»

il telegramma

I lavoratori del settore nucleare russo stanno «introducendo tecnologie all’avanguardia nei settori dell’energia e dello spazio, nella medicina nucleare, nell’ecologia, nella modernizzazione della flotta delle navi rompighiaccio e alla creazione di armi avanzate capaci di mantenere l’equilibrio strategico nel mondo». Lo scrive il presidente Vladimir Putin in un telegramma di congratulazioni per i lavoratori di Rosatom, l’agenzia nucleare statale russa, in occasione della giornata a loro dedicata. Intanto il ministero delle Finanze russo fa sapere che il Paese aumenterà del 70% la sua spesa per la Difesa nel 2024.