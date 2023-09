Da Reggio Calabria Fico lancia il campo largo delle opposizioni. «Ci dobbiamo confrontare»

i nodi politici

REGGIO CALABRIA «Con Pd, Azione e Sinistra italiana ci dobbiamo confrontare. Abbiamo presentato insieme la proposta di legge per l’istituzione del salario minimo, ma abbiamo tante tematiche di cui parlare e che possono creare un canale, una strada, anche per il futuro». Così Roberto Fico, del Movimento 5 stelle, ex presidente della Camera, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria a margine della presentazione della proposta di legge sul salario minimo. «Il governo – ha aggiunto Fico – non è d’accordo sulla proposta, ma noi andiamo avanti ugualmente perché pensiamo che il salario minimo sia importante e fondamentale per i tanti lavoratori che ne hanno bisogno, che sono circa tre milioni. La Meloni colpisce i più poveri. Dopo il Reddito di cittadinanza ci saranno nuovi tagli. Dobbiamo fare, in particolare, una lotta senza tregua sull’Autonomia differenziata e dobbiamo portarla avanti fino a quando il provvedimento scellerato di Calderoli non verrà ritirato definitivamente». All’iniziativa era presente la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale per la Calabria del movimento 5 stelle. (Ansa)