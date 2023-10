Biden all’Ucraina e all’Europa: «Potete contare su di noi»

la guerra

ROMA L’Ucraina e gli alleati degli Stati Uniti possono continuare a contare sul sostegno americano. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo riporta la Cnn. «Voglio assicurare ai nostri alleati americani, al popolo americano e al popolo ucraino che potete contare sul nostro sostegno. Non ce ne andremo». Per scongiurare il rischio di uno shutdown il Congresso ha votato un pacchetto di finanziamenti che limita gli aiuti a Kiev. «Non ci sono finanziamenti per l’Ucraina in questo accordo», ha detto Biden. «Nonostante ciò, non credevo che avremmo potuto lasciare che milioni di americani attraversassero il dolore di una chiusura del governo», ha aggiunto. «Non possiamo, in nessun caso, permettere che il sostegno americano all’Ucraina venga interrotto», ha spiegato Biden. Biden ha affermato di aspettarsi che il presidente della Camera Kevin McCarthy «manterrà il suo impegno per garantire il passaggio e il sostegno necessari per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione e dalla brutalità». Biden ha detto inoltre che esiste un ampio sostegno bipartisan allo sforzo bellico dell’Ucraina. «Mettiamolo ai voti» ha detto.