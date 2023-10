Il fuori programma di Giusy Versace: «Costretta a un nuovo intervento alla gamba, ora sto bene»

la rivelazione

ROMA «Ok confesso! Da qualche giorno non rispondo al telefono, chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare». Esordisce così sul suo profilo facebook Giusy Versace, parente di Gianni, Santo e Donatella nonché atleta paralimpica, conduttrice televisiva e senatrice della Repubblica (con Azione-ItaliaViva). «Lunedì scorso – continua Giusy Versace – un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina… Paura? Certo! ..Rabbia? Anche! Pazienza? Tantissima! Intervento Ok. Ora Tutto bene grazie al prezioso supporto e la grande professionalità dei medici e infermieri incontrati al Gemelli di Roma. Immensamente grata al Prof. Maccauro, il Dr. El Motassime, la Dr.ssa Pataia, il prof. Chiricozzi e il Dr. Covino… un bel team che si è preso cura di me sotto tutto i punti di vista e in tempi record. A volte – conclude Versace – dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare. Sto bene, devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi accanto a me, c’è la mamma».