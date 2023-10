Paura scampata ad Amantea, ritrovato indenne l’80enne scomparso

La vicenda

AMANTEA È una storia a lieto fine quella accaduta ad Amantea. Rocco Catellino, un 80enne scomparso da ieri pomeriggio è stato ritrovato sano e salvo questa mattina in un terreno agricolo in località “Santa Maria” della cittadina del Tirreno cosentino.

L’anziano si era allontanato dalla sua abitazione – in centro città – senza avvertire i familiari che hanno fatto scattare l’allarme attorno alle 17. In azione da subito gli agenti della polizia locale e gli uomini della Protezione civile di Amantea che hanno battuto palmo a palmo la cittadina per cercare di individuare l’uomo.









Le ricerche sono proseguite anche durante la notte, senza sortire i risultati sperati e facendo temere il peggio. All’alba gli uomini della Protezione civile assieme ad altri volontari che si sono uniti all’operazione di soccorso hanno ripreso le ricerche terminate infine con successo.

L’80enne è stato ritrovato sotto un albero dove ha trascorso la notte dalla proprietaria del terreno che ha avvertito la Protezione civile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per constatare le condizioni di salute dell’uomo.

Dopo i controlli, l’ottantenne è stato affidato ai familiari che lo hanno riportato sano e salvo a casa. (r.desanto@corrierecal.it)