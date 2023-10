Assolto l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro

la sentenza

CATANZARO E’ stato assolto dalla III Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti l’ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro, Vincenzo Regio, difeso dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Giuseppe Capogreco. A carico di Regio la Procura Generale della Corte dei Conti aveva chiesto, in conferma della condanna di primo grado, il pagamento della somma di euro 587.628,98. A Regio veniva contestato l’omesso controllo su numerose operazioni fraudolente e presunte truffe ordite da società cartiere o “missing traders” e alcuni concessionari di automobili. In particolare, l’accusa mossa al dott. Regio concerneva l’omesso controllo sull’indebito assoggettamento “… al regime ‘del margine’ di cui all’art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995 (convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85), ovvero a quello “dei beni strumentali” (di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), in carenza dei presupposti, con conseguente mancata o minore imposizione dell’IVA”. La Corte dei Conti di Roma ha accolto le tesi degli avvocati Giuseppe Pitaro e Giuseppe Capogreco e ha ritenuto che nessuna colpa fosse ascrivibile all’ex direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in quanto “la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico non è una forma di responsabilità da posizione. Essa presuppone l’imputabilità del danno erariale al suo autore, sia sotto il profilo soggettivo (dolo o colpa grave), sia sotto quello oggettivo (nesso di causalità). Nella fattispecie, per la circostanza dirimente sopra esposta, non si ravvede la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa”. Grande soddisfazione esprimono gli avvocati Pitaro a Capogreco per il principio di diritto sopra enunciato secondo cui un alto dirigente non può essere ritenuto condannabile solo e soltanto per la sua posizione apicale, ma occorre la dimostrazione di un suo contributo alla verificazione del danno erariale. L’enunciazione di tale principio, non solo è importante dal punto di vista giurisprudenziale, ma nel caso in questione riveste anche un valore morale in quanto, con tale affermazione, è stato restituito l’onore al dott. Regio, oggi in pensione, che ha sempre servito con fedeltà, abnegazione e grande dedizione l’ufficio statale.