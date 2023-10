Doppio evento della Camera di Commercio di Cosenza: “La Strada degli oli” e lo sportello 4.0 – VIDEO

open camera

CORIGLIANO ROSSANO Due eventi diversi, che segnano evidentemente il percorso intrapreso dalla Camera di Commercio di Cosenza, guidata da Klaus Algieri, sempre più aperta al territorio ed alle imprese. Nella rinnovata sede di Cantinella di Corigliano Rossano dell’Ente Camerale bruzio è stata presentata “La Strada degli oli della Provincia di Cosenza”, un viaggio tra le migliori aziende olivicole della provincia in occasione della X edizione del Concorso “L’Oro dei Bruzi”. La mission è chiara: accendere i riflettori sulla storia di produttori di oli d’eccellenza, sulle loro aziende e sulle loro culture e tradizioni di qualità. Un’occasione unica che mira a valorizzare il paesaggio olivicolo, incentivando l’economia tradizionale olearia del territorio e diffondendo al tempo stesso cultura e storia del prodotto e dei produttori che hanno reso la provincia un luogo di eccellenza enogastronomica. La scelta di realizzare l’evento nella sede di Cantinella non è casuale, «il territorio jonico ad ospita buona parte delle aziende che contribuiscono ad accrescere l’economia provinciale», dice ai nostri microfoni Algieri.

Lo sportello digitale

“L’Oro dei Bruzi” non è l’unico evento tenutosi nella sede di Corigliano Rossano. La diversa narrazione del territorio viaggia di apri passo con l’innovazione. In questo senso, la Camera ha voluto presentare il nuovo Sportello Remoto 4.0, una installazione tecnologica d’avanguardia che consentirà all’utenza della zona di usufruire di tutti i servizi camerali non presenti fisicamente presso la sede di Cantinella dialogando, in tempo reale, con il funzionario della sede di Cosenza preposto al servizio. Lo Sportello virtuale, promosso in collaborazione con Dintec, il Consorzio per l’innovazione tecnologica delle Camere di commercio, oltre a replicare il rapporto personale dal vivo garantisce numerosi servizi ottemperando pienamente ai principi di sostenibilità ambientale riducendo gli spostamenti e le emissioni di CO2.

