«Ho sostenuto la candidatura di Funaro. Nessuna questione interna al Pd»

il commento

«Rispetto alla revoca del vicesindaco Maria Pia Funaro, sono addolorato umanamente e sento di ringraziare la Funaro per il lavoro svolto in questi due anni, anche in riferimento alle deleghe su ambiente e transizione ecologica. Ho sostenuto la candidatura di Maria Pia Funaro a Consigliere comunale nel 2021 e avuto con lei una frequentazione politica e amicale. Quando sono diventato Segretario quasi due anni fa l’ho proposta come membro della Commissione di Garanzia e abbiamo fatto una scelta congressuale nazionale comune la scorsa primavera. Tuttavia, fin dal 2021 erano emerse alcune incomprensioni nel rapporto con il Sindaco Franz Caruso, su punti di merito della vita amministrativa di non facile risoluzione, a cui è subentrato un tema relativo al rapporto fra Sindaco e suo vice che attiene ai rapporti fra loro e alla responsabilità fra livelli istituzionali. Non c’è stata dunque nessuna questione interna il PD, bensì una valutazione del Sindaco. Ricordiamo che la nomina e revoca della giunta ai sensi di legge è, dunque, una responsabilità del Sindaco eletto direttamente dai cittadini, che si assume la responsabilità delle sue scelte in libertà e autonomia e ne risponde al Consiglio comunale e alla città. Su questo il PD ha primaria responsabilità di essere forza di maggioranza e di portare avanti il programma comune della colazione. Per ciò che riguarda il futuro abbiamo chiesto una verifica politica e programmatica e lavorare a rafforzare e rilanciare questa esperienza amministrativa per l’esclusivo bene dei cittadini».

*Segretario Federazione Provinciale Pd Cosenza