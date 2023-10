Cade dall’altalena e finisce in coma a Vibo Valentia, indagati 5 minori

il caso

VIBO VALENTIA Cinque minorenni sono indagati dalla Procura dei minori di Catanzaro per lesioni personali gravissime in relazione ad un episodio accaduto a Vibo Valentia e su cui sta indagando la Polizia. I cinque sarebbero stati presenti, sabato scorso, quando un altro ragazzino, mentre era su un’altalena nella villa comunale di Vibo Valentia, è caduto sbattendo la testa e finendo in coma. Subito dopo l’incidente, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, e si è svegliato dal coma farmacologico mercoledì scorso. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovanissimo sarebbe stato costretto a salire sull’altalena dagli indagati e spinto energicamente, al punto da cadere rovinosamente. (Ansa)