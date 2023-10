“Dulbecco”, si chiude il vuoto lasciato da La Regina. Carbone nuovo commissario

sanità e governance

CATANZARO Simona Carbone, attuale commissario dell’Asp di Crotone, è il nuovo commissario dell’azienda Renato Dulbecco, l’azienda ospedaliera universitaria unica di Catanzaro, nata dalla fusione dell’ospedale Pugliese Ciaccio nel Policlinico universitario Mater Domini. E’ quanto trapela da fonti dell’Università di Catanzaro, chiamata a dare il concerto su uno dei tre nomi indicati dal commissario della sanità calabrese, il presidente della Regione Roberto Occhiuto. A quanto risulta, il Senato accademico dell’Umg ha espresso l’ok sul nome di Carbone, nome ratificato da Occhiuto con un proprio Dca. Carbone si insedia nel ruolo fino a pochi giorni fa ricoperto da Vincenzo La Regina, che si è dimesso per assumere l’incarico di direttore sanitario dell’Asl 6 di Roma. La nomina di Carbone dovrebbe servire a ridare una governance all’azienda unica Dulbecco, che a regime dovrebbe portare alla creazione di un polo ospedaliero da 850 posti letto ma che ancora stenta a ingranare nel processo di integrazione e fusione tra le due preesistenti aziende, quella ospedaliera e quella universitaria. Per la successione di Carbone all’Asp di Crotone – che fino al 22 ottobre sarà retta ad interim dalla stessa Carbone – invece uno dei nomi più accreditati è quello di Antonio Brambilla, già manager della sanità in Emilia Romagna. (c. a,)