Carte sullo stato del cavalcavia di Mestre erano in Procura da un anno

la tragedia

VENEZIA Gran parte della documentazione sul pessimo stato del cavalcavia di Mestre in cui è avvenuto l’incidente del pullman, costato la vita a 21 persone, si trovava già in Procura a Venezia da più di un anno.

Il materiale – scrive il Gazzettino – era stato acquisito dagli uffici giudiziari in base ad articoli di stampa che riportavano il grave stato del manufatto, e le dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici, Renato Boraso, che richiedeva un intervento urgente sulla struttura stradale. Non si sa al momento se la Procura, analizzati gli incartamenti, avesse assunto qualche ulteriore iniziativa.