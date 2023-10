«A Cosenza necessaria una migliore comunicazione nella maggioranza e nel gruppo Pd»

la posizione

COSENZA «Noi tutti abbiamo appreso dagli organi di stampa e televisivi della rimozione del vicesindaco e assessore all’Ambiente Maria Pia Funaro. Premesso che queste decisioni sono di esclusiva competenza del Sindaco, che non possediamo altri elementi di valutazione politica della vicenda se non quelli noti attraverso le dichiarazioni ufficiali rilasciate dagli interessati, riteniamo comunque che una migliore comunicazione all’interno della maggioranza e del gruppo PD in particolare, più volte richiesta invano, sarebbe stata opportuna, anzi necessaria, nello sviluppo di questa e anche di altre vicende che si sono succedute nel corso dei quasi due anni di operato dell’attuale Amministrazione comunale». Così in una nota i consiglieri comunali Francesco Graziadio, Gianfranco Tinto, Aldo Trecoci. «E’ infatti noto, dalle dichiarazioni dello stesso Sindaco, in seguito confermate dalla stessa Maria Pia Funaro, che la decisione presa non sia scaturita all’improvviso, ma sia invece maturata a seguito di una lunga serie di incomprensioni che hanno lacerato il necessario rapporto di fiducia. Maria Pia Funaro era l’elemento più rappresentativo del gruppo PD all’interno del Comune di Cosenza, per la carica rivestita e, soprattutto, per il consenso a lei personalmente attribuito da 537 cittadini che ha, in misura importante, contribuito al successo dell’attuale coalizione capitanata dal Sindaco Franz Caruso e della lista PD nelle ultime elezioni comunali. Purtroppo la sopra detta carenza di informazione e condivisione, è solo l’ultimo episodio di una serie di altre situazioni analoghe, meno importanti ma altrettanto significative. Resta la certezza che tali mancanze hanno contribuito a determinare questi traumi nella maggioranza e che la condivisione sarebbe stata utile a prescindere dall’esito dell’ultima vicenda. Ma vi è di più. La vicenda ha suscitato molto clamore nella comunità cittadina e provinciale, ma, di contro, nel PD cittadino, fatta eccezione per le dichiarazioni di alcuni esponenti che, ribadendo giustamente il sostegno al Sindaco, restano troppo generiche e distanti, continua ad evitarsi il dibattito aperto almeno ai consiglieri del gruppo PD del comune di Cosenza, e più opportunamente anche a coloro i quali ricoprono incarichi nello stesso organigramma della Federazione. Tutto ciò avvalora l’idea, ormai diffusa nella collettività, di un partito chiuso al dibattito, poco dialettico, attento agli equilibri di potere interni ma poco dialogante con la sua base. E’ necessario – concludono i consiglieri comunali – invece un intervento risolutivo e immediato, anche da parte di chi occupa cariche interne a questa Federazione di carattere regionale e nazionale, per favorire la condivisione di idee e progetti politici con una partecipazione attiva, anche e soprattutto nel gruppo comunale del PD, alle decisioni che dovranno essere assunte. Siamo fiduciosi che le nostre riflessioni indurranno ad aprire il necessario dialogo all’interno del PD, contribuendo a rafforzare l’Amministrazione comunale di Cosenza ed evitando così divisioni interne al partito».