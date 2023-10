Bimbo di tre anni cade da un muretto nel Bolognese, è grave

la tragedia

BOLOGNA Un bambino di tre anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata, dopo che nel pomeriggio è stato soccorso nei pressi del santuario di Calvigi, Alto Reno Terme, in Appennino. Da quanto si apprende sarebbe caduto da un muretto o un parapetto, ferendosi in maniera seria. Era insieme ad alcuni familiari, che hanno chiamato i soccorsi, il 118 con ambulanza e auto medica. Non risulta siano intervenute forze dell’ordine. (ANSA)