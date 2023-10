Qualificazioni all’Europeo Under 17 femminile, tutto pronto a Cosenza

Calcio

COSENZA La Nazionale Under 17 Femminile è pronta a tuffarsi nel Round 1 di qualificazione all’Europeo. Le Azzurrine, nella giornata di sabato, hanno potuto vivere l’emozione di ricevere gli applausi del pubblico dello stadio “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza: la Calabria è pronta a trascinare la squadra di Jacopo Leandri in un girone al via lunedì (ore 16, diretta figc.it) contro la Slovenia e che comprende anche Francia e Scozia, che apriranno il Gruppo A3 della Lega A alle 11 al ‘Real Cosenza’, impianto a poche centinaia di metri dal ‘Marulla’, dove l’Italia disputerà anche le altre due partite. Leandri, che aveva già avuto modo di valutare la squadra in un torneo internazionale disputato in Portogallo, ha ufficializzato l’elenco delle 20 calciatrici (13 classe 2007 e 7 classe 2008) che prenderanno parte al girone, che mette in palio tre posti per la seconda fase (l’ultima classificata, invece, retrocederà in Lega B): Arianna Pieri e Rosanna Ventriglia le uniche due che erano presenti anche nel marzo scorso a Biarritz (Francia), sede del Round 2 di qualificazione allo scorso Europeo, con l’Italia che chiuse terza riuscendo a mantenere un posto in Lega A. «Le ragazze si sono preparate bene – le sue parole -. La squadra è carica, ha voglia di giocare, ci siamo quasi. Ringrazio tutti quelli che ci hanno accolto e il pubblico di Cosenza per aver applaudito le ragazze: vivere un momento come quello che abbiamo vissuto ieri ha fatto capire loro l’importanza dell’evento e della competizione». Una settimana, quella di Cosenza, che rappresenterà anche un momento di promozione per il calcio femminile. «Siamo felicissimi di essere qui in Calabria, una regione in cui stanno iniziando a giocare tante bambine – ancora Leandri -. Siamo contenti di poter dare una mano allo sviluppo del movimento».

L’ingresso al “San Vito – Marulla” per le tre partite dell’Italia (lunedì 9 alle 16 contro la Slovenia, giovedì 12 alle 17 contro la Francia e domenica 15 alle 11 contro la Scozia) sarà gratuito, dietro presentazione di un titolo di ingresso scaricabile ai seguenti link di Vivaticket.

Le convocazioni

L’elenco delle convocate: Portieri: Irene Bucci (Hellas Verona), Sabrina Nespolo (Sampdoria); Difensori: Lidia Consolini (Inter), Anita Di Girolamo (Roma), Michela Mariotti (Juventus), Martina Paniccia (Roma), Claudia Petruzziello (Bayern Monaco), Arianna Pieri (Roma), Sofia Pomati (Milan); Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Maya Cherubini (Roma), Anna Copelli (Juventus), Stella Ieva (Roma), Martina Romanelli (Inter), Benedetta Santoro (Inter); Attaccanti: Giulia Maria Baccaro (Padova), Alice Bertola (Sassuolo), Eleonora Ferraresi (Juventus), Giulia Galli (Roma), Rosanna Ventriglia (Roma).