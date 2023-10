Beccato in auto con un coltello a serramanico, uomo denunciato a Cosenza

i controlli

COSENZA Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato nel territorio cittadino. Nel pomeriggio di domenica 8 ottobre gli agenti hanno effettuato il controllo di un’autovettura con tre persone a bordo. Gli agenti operanti hanno accertato che il conducente – sul quale gravano precedenti di polizia – era sprovvisto della prescritta patente di guida, a suo dire smarrita, ed a seguito della contestazione al Codice della Strada, iniziava ad assumere un atteggiamento ostile e insofferente. Per questa ragione, i poliziotti hanno effettuato un’accurata perquisizione sia sulla persona che sul mezzo con esito positivo; è stato infatti rinvenuto un coltello a serramanico privo di marca avente lama d’acciaio della lunghezza di 6 cm.

Durante il controllo, il soggetto fermato ha iniziato a proferire frasi minacciose manifestando un costante atteggiamento volto a impedire il compimento dell’attività di polizia giudiziaria, oltre a presentarsi in apparente stato di ebrezza.

Al termine del controllo l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per ingiustificato possesso di arma da taglio e da punta e rifiuto a sottoporsi al test alcolemico.