Medioriente, due italiani tra i dispersi in Israele

La vicenda

ROMA Due italiani sono dispersi in Israele. «Si tratta di due cittadini italiani che hanno anche passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza che erano nel kibbutz di Be’eri e che non rispondono all’appello e che non sono rintracciabili». Lo ha detto al Tg1 il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiungendo che «insieme alle autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa può essere loro accaduto».

Il kibbutz di Be’eri, è situato nel sud di Israele vicino al confine orientale con la Striscia di Gaza, ed è stato particolarmente colpito durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Il servizio di soccorso israeliano Zaka afferma che sono più di 108 i corpi che sono stati recuperati dopo l’assedio dei miliziani in questa piccola comunità agricola dove vivono circa mille persone, alcune delle quali rimaste a lungo in ostaggio.

Tajani rende noto che ci sono «circa mille ragazzi con doppio passaporto, arruolati nell’Esercito israeliano per svolgere il servizio di leva».