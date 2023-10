Israele pronta ad una nuova invasione. Ma l’Onu: «Proibito l’assedio di Gaza»

Medio Oriente in fiamme

TEL AVIV Dopo la nuove sirene di allarme che segnalano l’arrivo da Gaza nel sud di Israele, comprese la città di Beersheba e le aree del Negev, l’esercito israeliano sta attualmente conducendo «attacchi su larga scala su obiettivi del terrore di Hamas» nella Striscia.

Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Secondo i media un razzo è atterrato in un’area aperta vicino a Be’er Sheva e testimoni segnalano che ci sarebbero dei feriti. Ed è salito a 704, tra cui 143 bambini e 105 donne il numero di palestinesi uccisi dalle forze israeliane a Gaza è salito. Il numero dei feriti è di circa 4.000.

Intanto un attacco aereo israeliano ha colpito stamattina il valico di Rafah tra Egitto e Gaza, il secondo raid in meno di 24 ore.

Il raid ha colpito il tratto di strada tra il lato egiziano e quello di Gaza del valico, lasciando «un buco che ostacola il transito verso e dalla parte egiziana». Il valico di Rafah era stato appena riparato in seguito ad un attacco aereo israeliano ieri sera, ha detto a Sky News Arabia Iyad al-Bazum, portavoce del ministero degli Interni di Gaza controllato da Hamas.

Mentre una massa di carri armati si ammassa al confine di Gaza che fa presagire l’avvio di un attacco israeliano anche via terra.

L’intera striscia di Gaza è chiusa praticamente d’assedio e la popolazione palestinese non ha più alcun servizio: niente elettricità, cibo, benzina. Una decisione che sta colpendo soprattutto i soggetti più fragili: anziani e bambini.

Ultimatum di Hamas: «Lasciate Ashkelon»

Hamas ha lanciato un ultimatum agli abitanti di Ashkelon, nel sud di Israele, 40 km a nord della Striscia di Gaza: «Lasciate la città entro due ore. Vi abbiamo avvertiti». Lo riferisce il portavoce di Hamas, Abu Obeida, citato dalla tv al Manar degli Hezbollah libanesi alleati di Hamas. «Avvisiamo gli abitanti di Ashkelon di lasciare la loro città entro le 5 (le 16 in Italia)», ha detto Abu Obeida.

Monito delle Nazioni unite a Israele: «Proibito l’assedio di Gaza»

L’assedio totale di Israele alla Striscia di Gaza è vietato dal diritto internazionale, ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. “L’imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è vietata dal diritto internazionale umanitario», ha sottolineato in un comunicato.

Attacchi sui civili

E proseguono i bombardamenti sulla Striscia di Gaza che stanno facendo vittime tra civili palestinesi. La notte scorsa sono stati circa 200 gli obiettivi colpiti dall’aviazione israeliana nella Striscia. Soprattutto a Rimal e Khan Yunis.

L’esercito israeliano considera i due luoghi «come centri terroristici» privilegiati di Hamas da dove sono diretti «un gran numero di attacchi terroristici contro Israele». Tra gli obiettivi molte “residenze operative ” di miliziani di Hamas e Jihad islamica. L’esercito israeliano ha avvisato i palestinesi di lasciare Gaza per l’Egitto e ha affermato di avere il “pieno controllo” del confine.