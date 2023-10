L’ANTICIPAZIONE

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “Telesuonano”, il talk di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’Altro Corriere tv”. Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Carmelo Bertolami e Nuccio Iovene.

In primo piano il dramma infinito della famiglia Bertolami a 40 anni dal rapimento di Giuseppe, imprenditore illuminato nel settore florovivaistico che il 12 ottobre 1983 venne prelevato dalla propria autovettura e portato chi sa dove.

«Una sofferenza ancora oggi grande, che si rinnova di anno in anno» commenta Carmelo, figlio dell’imprenditore rapito, aggravata dal fatto che il corpo di Bertolami non è mai stato ritrovato.



Giuseppe racconta, non senza emozione, le fasi salienti di quel periodo dove si può dire che «l’intera famiglia venne sequestrata da un’angoscia che non dava tregua, e che inevitabilmente finì per aver ripercussioni oltremodo dannose sull’azienda che nostro padre mise su con tanti sacrifici ma anche con grande passione».

Il momento del sequestro, le snervanti trattative, gli spiragli di luce, ma anche il buio della chiusura brusca di ogni speranza di riavere a casa il proprio caro.

C’è questo e tanto altro nella narrazione di Giuseppe Bertolami.

E poi c’è l’opera di memoria che la fondazione “Trame” ha inteso promuovere una giornata, quella di domani, per ricordare quel rapito che non fece mai piu’ ritorno a casa e, allo stesso tempo, una ferita ancora sanguinante sui corpi della giustizia e della legalità.

Concetti che il presidente del sodalizio, Nuccio Iovene, ripete con passione «nella speranza di rimettere al centro una tragedia collettiva e di suscitare, magari, qualche ravvedimento in chi sa e potrebbe dire la verità su quella triste vicenda».