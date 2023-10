Locri ricorda Francesco Fortugno, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 2005

la cerimonia

LOCRI Si svolgerà il prossimo lunedì 16 ottobre a Locri la giornata commemorativa che ogni anno ricorda la figura di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria assassinato dalla ‘ndrangheta nel 2005. La manifestazione che, come consuetudine, prevede il coinvolgimento delle istituzioni e della società civile, prenderà il via alle ore 10 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina V.e M. e successivamente proseguirà a Palazzo Nieddu dove si terrà la deposizione della corona da parte delle Istituzioni dello Stato. L’iniziativa si concluderà, infine, al cimitero di Locri in cui è prevista la deposizione della corona ad opera del Consiglio regionale della Calabria nella cappella che accoglie le spoglie di Franco Fortugno.



Anche quest’anno l’appuntamento intende proporsi quale momento di partecipazione e riflessione che pone al centro il percorso di riscatto civile che l’intera Calabria ha intrapreso all’indomani di quello che la Magistratura ha accertato essere, in via definitiva, uno dei più gravi delitti politico-mafiosi della storia repubblicana oltre che un attacco alle fondamenta delle istituzioni democratiche calabresi. A rinnovare questo impegno si ritroveranno a Locri la comunità dei cittadini e le rappresentanze istituzionali con l’obiettivo di ribadire l’importanza della cultura della legalità quale unico strumento in grado di garantire un futuro migliore per questa terra.