“Maestrale 2”, l’avvocato Sabatino contesta per tre ore le accuse della Dda

l’udienza

CATANZARO Udienza davanti al Tribunale del Riesame per il penalista vibonese Francesco Sabatino, tratto in arresto lo scorso sette settembre nel corso dell’operazione della Dda di Catanzaro denominata “Maestrale Carthago 2”. Sabatino, che è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, ha risposto per tre ore, contestando le accuse che gli vengono imputate. La decisione del Riesame dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

I suoi legali di fiducia dell’indagato, gli avvocati Michelangelo Miceli, Francesco Calabrese e Sergio Rotundo, hanno depositato una corposa documentazione composta da sei memorie con allegati, contestando tutti gli elementi di gravità indiziaria. L’accusa, dal canto suo, già nei giorni scorsi aveva annunciato l’avviso il deposito di atti sia a sostegno della tesi di reiterazione del reato, così per come indicato nell’ordinanza del gip, sia a sostegno della nuova ravvisata esigenza di inquinamento probatorio. (ale. tru.)