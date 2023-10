Crolla il tetto di un casolare, 17enne muore nel Pisano

la tragedia

Un 17enne è morto nel pomeriggio nella campagna di Fornacette (Pisa) per il crollo di un tetto di un edificio abbandonato dove si trovava in compagnia degli amici.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli carabinieri. Secondo quanto si è appreso, il gruppo di ragazzi era all’interno di un casolare quando improvvisamente sarebbe ceduta la copertura sotto la quale è rimasto schiacciato l’adolescente. Il 17enne era residente a Pontedera. Secondo l’ipotesi più accreditata ci potrebbe essere un gioco, forse legato a video e foto, fatti all’interno e fuori dal casolare, e poi da postare sui social, per spiegare la visita dei ragazzi al casolare abbandonato. I carabinieri stanno ancora ascoltando i testimoni. Tra i ragazzi nell’edificio abbandonato, c’era il 17enne che è morto per il parziale crollo della copertura della casa abbandonata. Nell’emergenza i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per il soccorso alla persona, ma dalle macerie hanno estratto il corpo senza vita del ragazzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 nel comune di Calcinaia.