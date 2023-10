Pubblici funzionari, imprenditori e politici. Tutti gli indagati nella nuova maxi-inchiesta della Dda di Catanzaro – NOMI

maxi inchiesta

CATANZARO Sono 285 gli indagati nei confronti dei quali in queste ore si sta notificando la chiusura indagini di tre procedimenti che la Dda ha riunito: Olimpo, Maestrale-Cartagho e Imperium. La chiusura indagini è stata vergata dal procuratore Nicola Gratteri, dal vicario Vincenzo Capomolla, dai sostituti Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo e Andrea Buzzelli.

Sono tre indagini che vertono sul territorio Vibonese e sulle cosche che in questo territorio imperversano.

L’operazione Olimpo è scattata il 26 gennaio 2023 e contava 56 arresti e un totale di 78 indagati. Tra le accuse associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, sequestro di persona, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con violenza e minaccia e traffico di influenze illecite, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, nonché di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio di macchine agricole, aggravate dalla transnazionalità e dall’agevolazione mafiosa.

L’inchiesta Maestrale-Carthago è stata eseguita il 10 maggio 2023 e ha portato a 61 provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri. L’inchiesta contava 167 indagati e ha colpito esponenti delle cosche quali gli Accorinti, Anello, Soriano, Galati.

L’operazione Imperium è scattata il sei luglio scorso e portò al fermo di 4 persone, più 48 indagati. L’inchiesta prende di mira l’impero criminale della famiglia Mancuso. Tra i fermati emerge la figura di Assunto Megna considerato «punto di riferimento dei vertici apicali della cosca sul comprensorio di Nicotera Marina».

Pubblici funzionari, imprenditori, avvocati, politici

Tra gli indagati risulta l’avvocato del foro di Vibo Francesco Sabatino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e uso di atto falso – in concorso col collaboratore Andrea Mantella – poiché avrebbe fatto uso di una scrittura falsa, allegata a un ricorso per Cassazione al fine di ottenere l’annullamento di una ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Catanzaro e far scagionare lo stesso Mantella da un reato di estorsione.

Indagato anche l’ex dirigente dell’Azienda sanitaria di Vibo Valentia Cesare Pasqua, accusato di concorso esterno: per la Dda di Catanzaro sarebbe vicino alle cosche Mancuso e Fiarè.

È accusato di truffa aggravata l’ex presidente della Provincia di Vibo ed ex sindaco di Briatico, Andrea Niglia. Avrebbe, da sindaco di Briatico, illecitamente favorito favorito in un concorso pubblico il coindagato Filippo Mazzeo (soggetto di fiducia della criminalità organizzata).

Tra gli indagati compare anche Pasquale Anastasi, ex direttore generale del dipartimento Turismo della Regione Calabria, accusato di traffico di influenze illecite aggravato dalle modalità mafiosa.

Inchiesta chiusa anche nei confronti dei fratelli imprenditori Emanuele e Francescantonio Stillitani, accusati di estorsione aggravata.

È accusato di tentata violenza privata Francesco Tiburzio Massara, medico dirigente dell’Asp di Vibo Valentia che, con il concorso di Giuseppe Accorinti e Nazzareno Cichello, avrebbe tentato di costringere una dottoressa a ritirare le querele (per il reato di “stalking”) sporte nei confronti di Massara.

Gli indagati

ACCORINTI Ambrogio alias “SCIMUSCA”;

ACCORINTI Antonino detto “Nino”;

ACCORINTI Antonio detto “Fraguleja”;

ACCORINTI Giuseppe Antonio, alias “SCJMUSCA” detto “Peppone”;

ACCORINTI Pasquale;

ACCORlNTI Vincenzo Francesco, detto “Franco”;

ANASTASI Pasquale;

ANELLO Rocco;

ANELLO Tommaso;

ANGIO’ Saveria;

ARCURI Maria Eugenia Grazia;

ARENA Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu’’;

ARENA Giuseppe;

ARCELLA Felicia;

ARIF Imad;

ARTUSA Luciano Marino, alias “u Pacciu”;

ASCONE Concetta;

ASCONE Rocco;

ASCONE Salvatore;

BARBA Vincenzo alias “musichiere”;

BARBIERI Antonino, alias “Carnera” detto “Nino”;

BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Carnera”;

BARBIERI Francesco, classe ’88;

BARBIERI Francesco, classe 2001;

BARBIERI Michelangelo, detto “Michele;

BARBIERI Onofrio;

BARILLÀ Elena;

BARILLARI Luigi, detto “Pongio”;

BARONE Francesco, alias “architetto”;

BARTONE Angelo,a/ias “bombolo”;

BARTONE Domenico, detto “Mimmo”;

BARTONE Fortunato, alias “Tangozzo “;

BELLOCCO Pietro Giuseppe;

BENINCASA Sabrina;

BEVILACQUA Domenico, inteso “compare Mimmo”;

BLASIMME Teodosia;

BONACCURSO Antonio, detto “U nanu”;

BONAVITA Giuseppe .Armando, detto “Armando”;

BONA VITA Roberta;

BONAVOTA Domenico;

BONTEMPI Pierluigi;

BORELLO Marco;

BOVA Rodolfo;

BRUZZESE Michele;

BUCCAFUSCA Isidoro;

CALAFATI Vincenzo Octave;

CALLISTO Francesco;

CARA’ Filippina;

CARA’ Giuseppe;

CAREGLIO Paolo;

CARRIERI Angelo;

CASTAGNA Piero;

CERTO Tomasina;

CICHELLO Domenico;

CICHELLO Nazzareno;

CICHELLO Rocco;

CICONTE Domenico Antonio;

CICONTE Maria Carmela;

COLACCHIO Lucia;

COLLOCA Domenico, alias “Mubba”;

CONTI Agatino;

CORDI’ Domenico, detto “zio Mimmo”;

CORIGLIANO Raffaele, classe ’67;

CORIGLIANO Raffaele, classe 2000;

CORSO Pietro;

CORSO Vincenzo, detto “Enzo”;

COSCARELLA Gregorio;

CRISAFULLI Giovanna;

CRUDO Vincenzo;

CUPITO’ Alessio Natale;

CUPITO’ Domenico, alias “Pignuni”;

CUPITO’ Francesco;

CUPITO’ Simone;

CUTRI’ Francesco;

D’ANDREA Giuseppe;

D’ANGELO Giuseppe;

DE LORENZO Lorenzo;

DE LUISE Gaetano;

DEMARZO Fabio;

DI CAPUA Elisabetta;

DIMASI Giuseppe;

ERRIGO Maria Vittoria;

FACCIOLO Antonio;

FALSAPERNA Francesco;

FAMILIARI Angelo;

FERRARO Giuseppe;

FIALEKDamian Zbignev;

FIARE’ Francesco, alias “il dentista”;

FIORILLO Antonino;

FIUMARA Claudio;

FOGLIARO Antonino, alias “Tonino u’ Rijkaard”;

FONTI Domenico;

FONTI Giuseppe;

FORTUNA Massimo;

FRANZONI Giacomo inteso Gianfranco;

FUSCA Nicola, detto “Cola”;

GAGLIARDI Rocco;

GALATI Antonio;

GALATI Armando, alias “U Biondo o u Russu”;

GALATI Domenico, classe ’50;

GALATI Domenico, classe ’84;

GALATI Fortunato;

GALATI Michele;

GALATI Ottavio;

GALATI Rocco;

GALATI Salvatore, detto “Turi”;

GALATI Salvatore Domenico;

GARGANO Francesco;

GARISTO Daniela Marina;

GAUDIOSO Costantino;

GERMAN Marco;

GIOFRE’ Gregorio;

GIOFFRE’ Carlo;

GRASSO Antonio Leone Filippo Biagio, detto “Antonello”;

GRASSO Biagio Salvatore, detto “Biagio”;

GRECO Marco;

GRILLO Antonio;

GRILLO Francesco, alias “Massaru”;

GUERINO Gianluca;

GUERINO Marcello;

GUERINO Massimo;

IMBALZANO Domenico;

IANNELLO Domenico, alias “Mimmo da caniglia”;

IANNELLO Rocco, alias “Rocco da caniglia “;

IEVOLI Domenico;

IL GRANDE Carmine, inteso “Melo”;

IL GRANDE Egidio;

IZZO Giovanni;

LA BELLA Antonino;

LA PIANA Giuseppe;

LA ROCCA Rosario;

LA ROSA Domenico, alias “Zi Micu”;

LA ROSA Francesco;

LA ROSA Alessandro;

LA ROSA Antonio;

LA ROSA Pasquale;

LA TORRE Gianfranco;

LAMONICA Fernando;

LO BIANCO Paolino;

LO SCALZO Francesco;

LOIACONO Francesco;

LUCIANO Alfonso;

MACCHIAVELLI Gisella;

MANCUSO Antonio;

MANCUSO Diego;

MANCUSO Domenico;

MANCUSO Francesco, alias “Bandera”;

MANCUSO Luigi;

MANCUSO Pantaleone;

MANGIALAVORI Aldo;

MANGONE Francesco, detto “Ciccio” alias “Mammola;

MANGONE Giuseppe, alias “Pino u barberi”;

MANTELLA Andrea;

MARASCO Nicola;

MARCELLO Fabio;

MARCHESE Rosa;

MARRELLA Damiano;

MASSARA Francesco Tiburzio;

MAZZELLA Aldo;

MAZZEO Clemente;

MAZZEO Filippo;

MAZZEO Michele Silvano, alias “Stallone”;

MAZZITELLI Giuseppe, alias “Cuaddararu”;

MC MANUS William;

MEGNA Assunto Natale;

MEGNA Pasquale;

MEGNAPasquale Alessandro;

MEGNA Giuseppe Daniele;

MELLUSO Emanuele, detto “Gemello-Gemellino”;

MELLUSO Fausto;

MELLUSO Sandro;

MELLUSO Simone;

MERCURIO Paolo;

MESIANO Antonio Salvatore;

MESIANO Fortunato;

MESIANO Francesco “Franco”;

MESIANO Paolo;

MESIANO Pasquale “Pitiridi”;

MESIANO Saverio;

MOLINO Gaetano;

MOLINO Sebastiano;

MORABITO Rocco;

MORELLI Salvatore;

MUGGERI Salvatore;

MOSCIA Gaetano;

NICOLACI Vincenzo;

NICOLAE Laurentiu Gheorghe;

NIGLIA Andrea;

NIGLIAFilippo;

NIGLIA Gregorio;

OLIVERI Alessandro;

ORECCHIO Francesco;

ORFANO’ Pasquale;

PALMIERI Salvatore;

PANDULLO Salvatore;

PANNACE Alberto;

PANZITTA Antonio;

PASQUA Cesare;

PEDULLA’ Fabio Domenico;

PELAGGI Joan Azzurra;

PELUSO Lucia;

PERFIDIO Francesco;

PERFIDIO Pantaleone;

PESCE Maria Rosa;

PITITTO Pasquale;

PITITTO Rocco;

PITITTO Salvatore;

POCHIERO Gaetano;

POLICARO Salvatore;

POLITO Domenico;

POLITO Domenico Salvatore;

POLITO Francesco;

POLITO Pietro;

PONTORIERO Fortunato;

POTENZONI Paolo;

PREITI Giuseppe;

PREITI Nicola;

PRENESTI Antonio;

PRESTIA Antonio Domenico;

PRESTIA Antonio Gaetano;

PRESTIA LAMBERTI Maria Antonella;

PROSSOMARITI Giuseppe;

PROSTAMO Antonio;

PROSTAMO Francesco “U Zorru”;

PROSTAMO Francesco;

PROSTAMO Giuseppe “U Russuni- U Biondu”;

PROSTAMO Giuseppe “Ciopane”;

PROSTAMO Nazzareno “Buttafuco”;

PROSTAMO Salvatore “U Sasizzu”;

PROSTAMO Saverio;

PUGLIESE Giuseppe “Professore”;

PUGLIESE Umberto;

PUTORTI’ Demetrio;

RAGUSEO Giuseppe;

RAPISARDA Francesco;

RAPISARDA Marcella;

RAPISARDA Valeria;

RIBECCO Maria;

RIPEPI Giuseppe;

RIPEPI Paolo;

ROMAGNOLI Ettore;

ROMBOLA’ Francesco;

ROMBOLA’ Massimo;

ROMBOLA’ Simona;

RUSSO Domenico;

SABATINO Francesco;

SERGIO Giovanni;

SCALI’ Rocco;

SCORDO Pasquale;

SOLANO Giulio;

STARTARI Marco;

STILO Francesco;

STILLITANI Emanuele;

STILLITANI Francescantonio;

STORNIOLO Cosma Antonio;

SURACE Cristian;

SURACE Davide;

SURACE Diego;

TACCONE Francesco;

TAVELLA Benito;

TAVELLA Fortunato;

TAVELLA Rocco;

TAKACSOVA Klaudia;

TINE’ Paolo;

TORRISI Graziella;

TORTORA Giuseppe;

TRIPALDI Antonino;

TRIPODI Antonio;

TRIPODI Mattia Giovanni;

TRITTO Rocco;

TULINO Giuseppe;

VACATELLO Leonardo Domenico;

VALENTE Leopoldo Giulio;

VALENTINI Vincenzo;

VARONE Antonio Massimiliano;

VARONE Santo Vincenzo;

VATANO DANIELE “U Cicu”;

VURRO Giorgio;

ZAMPARELLI Alessandro;

ZANGARI Antonio;

ZULIANI Giovanni;

ZUNGRI Francesco “il Mau”.