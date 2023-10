Muore per un malore detenuto di Cirò Marina ristretto a Rebibbia

il caso

ROMA È morto nel carcere di Rebibbia Rosario Leonetti, 58 anni, di Cirò Marina. L’uomo era ristretto in carcere in seguito all’operazione “Ultimo atto” della Dda di Catanzaro, scattata a febbraio 2023 e considerata una prosecuzione dell’indagine “Stige” contro le cosche del Cirotano.

Leonetti, difeso dall’avvocato Antonio Lomonaco, era accusato di associazione per delinquere quale partecipe dell’associazione mafiosa del locale di Cirò e reati in materia di armi. Il prossimo giovedì era prevista discussione in Cassazione in merito al ricorso avverso l’ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Leonetti, inoltre, avrebbe a breve subito un intervento chirurgico programmato all’esterno del carcere poiché presentava dei problemi di salute.

In attesa di capire le cause del decesso, la famiglia, assistita dall’avvocato Lomonaco, ha depositato presso la stazione dei carabinieri di Cirò Marina una denuncia a carico di ignoti per il reato di omicidio colposo.