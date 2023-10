Gualtieri resta commissario dell’Autorità Rifiuti e Risorse idriche per altri sei mesi

dalla regione

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha rinnovato a Bruno Gualtieri l’incarico di commissario straordinario dell’Autorità “Rifiuti e Risorse Idriche” della Calabria, l’ente di governance regionale in tema di acqua e rifiuti. Si tratta del secondo rinnovo per Gualtieri dopo quello dello sceso aprile. Il rinnovo – si legge nel decreto di nomina di Occhiuto – è motivato dal fatto che «allo stato non risulta ancora concluso il processo di adesione dei Comuni calabresi all’Autorità “Rifiuti e Risorse Idriche”, elemento propedeutico all’indizione delle elezioni per l’individuazione dei Comuni costituenti il Consiglio direttivo d’ambito e degli altri organi» e dunque ricorre l’esigenza della proroga «al fine di assicurare la governance della predetta Autorità, nelle more degli adempimenti» previsti dalla legge regionale istitutiva dell’Authority. Pertanto Guatlieri resta alla guida dell’Autorità “Rifiuti e Risorse Idriche” per altri sei mesi, fino cilè al 19 aprile 2024, o «fino alla costituzione degli organi dell’Autorità… , qualora nel frattempo intervenuta». (c. a.)