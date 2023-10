Il cosentino Enrico Miceli finalista al premio nazionale Nuovi Argomenti

talenti di calabria

COSENZA Lo scrittore cosentino Enrico Miceli ieri sera ha ricevuto la targa da finalista al premio Nuovi Argomenti 2023. «La giuria, composta da Leonardo Colombati, Maria Ida Gaeta, Raffaele Manica, Dacia Maraini (Presidente), Lorenzo Pavolini, Francesca Ferrandi (narrativa) e Maria Borio (poesia), ha deciso di inserire anche il mio racconto “Closer” tra i tre meritevoli di essere premiati dalla storica rivista edita da Mondadori e fondata da Moravia»: questo l’annuncio sui social.

Miceli, classe 1980, è stato editor di narrativa e giornalista per circa dieci anni e oggi lavora come ghostwriter e scrive sceneggiature. A suo nome, ha pubblicato in passato racconti su Linus, Terre di Mezzo, Linkiesta, Granta, Corriere della Sera e altri editori. Ha scritto inoltre i romanzi Humus (Castelvecchi) e Proprio come la guerra (Lite Editiones).

Prossimamente – fa sapere Miceli – il racconto premiato sarà disponibile sul sito di Nuovi Argomenti.

Il premio, in collaborazione con la F.U.I.S. (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), sosterrà economicamente dei laboratori di “Invito alla Lettura” organizzati da Save the Children in due suoi Punti Luce: Punto Luce Palermo Zen – attivazione di un laboratorio per bambini e ragazzi (circa 70) tra i 6 e i 16 anni, 2 volte alla settimana per 2 ore – e Punto Luce Ponte di Nona a Roma – realizzazione di un laboratorio della durata di 12 mesi, 1 volta alla settimana, rivolto a bambini e ragazzi (circa 60) tra i 6 e i 10 anni.