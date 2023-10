Arpacal, la Giunta Occhiuto formalizza la nomina di Iannone commissario straordinario

dalla cittadella

CATANZARO Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, il direttore scientifico di Arpacal, Michelangelo Iannone, è stato nominato commissario dell’agenzia dopo la revoca dell’incarico a Carlo Maria Medaglia, coinvolto in un’inchiesta della Procura di Roma per false fatture con riferimento alla Link University. A procedere alla nomina di Iannone è stata la Giunta regionale nella seduta di ieri . Iannone sarà commissario straordinario dell’Arpaca fino alla nomina del titolare della funzione, si legge nella delibera, proposta da Occhiuto. Ecco le motivazioni della nomina di Iannone: “Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale finalizzato alla ricostituzione dell’organo apicale di Arpacal, consentire l’implementazione dei nuovi compiti garantendo la continuità amministrativa con la prosecuzione delle iniziative in corso oltre che la ordinaria amministrazione della situazione organizzativa e finanziaria”. (redazione@corrierecal.it)