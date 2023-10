Reset, arriva il dissequestro di 5mila euro per l’ex compagna del boss Porcaro

la decisione

COSENZA È stato disposto il dissequestro per una somma di denaro, 5mila euro, sequestrata a Silvia Guido al momento dell’esecuzione dell’ordinanza dell’inchiesta Reset della Dda di Catanzaro. La decisione è arrivata al termine dell’udienza in Cassazione che ha deciso per un annullamento senza rinvio del decreto. Guido, ex compagna del boss Roberto Porcaro considerata dagli inquirenti l’alter ego del capoclan dopo la carcerazione in “Testa di serpente”, è difesa dagli avvocati Tanja Argirò e Giorgia Greco. (redazione@corrierecal.it)