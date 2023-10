Aou “Dulbecco”, personale in agitazione per il futuro dell’azienda

le richieste

CATANZARO Il segretario aziendale dell’Aou “R. Dulbecco”, Vito Mellace, con il Direttivo Aziendale del Nursing Up «salutano il Commissario dimissionario Vincenzo La Regina per il lavoro svolto con abnegazione e serietà in questo breve periodo, sperando che in futuro si possa intraprendere assieme alla nuova dirigenza un virtuoso percorso lavorativo che preveda una innovativa quanto efficiente programmazione sanitaria per la città di Catanzaro e per tutto il bacino d’utenza che quotidianamente, con speranza e fiducia si rivolge alla nostra Azienda Ospedaliera Universitaria, voluta fortemente dalla classe politica territoriale responsabile ora più che mai per il difficile proseguo dell’attività aziendale». Si spera, quindi, che «le figure dirigenziali individuate siano autorevoli quanto pragmatiche, e che da subito le stesse instaurino con le organizzazioni sindacali un costruttivo dialogo per la risoluzione delle problematiche già affrontate ma tuttora irrisolte, nonostante le numerose quanto infruttuose trattative avute con la vecchia dirigenza». Conclude la nota: «Il primo obiettivo è senz’altro l’equiparazione giuridica, lavorativa ed economica (vedi l’applicazione del CCNL 2019/2021 vigente) di tutto il personale in servizio presso i tre presidi facenti capo alla Aou “R. Dulbecco” improrogabilmente entro la fine dell’anno 2023».