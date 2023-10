Manovre (legislative) sulla sanità: all’orizzonte un’altra proroga del Decreto Calabria

l’iniziativa

CATANZARO Grandi manovre (legislative) sulla sanità calabrese, grandi manovre sotto le insegne di Forza Italia, il partito del presidente della Regione e commissario Roberto Occhiuto. Al Senato – riferisce la “Gazzetta del Sud” – si lavora infatti a una ulteriore proroga di un anno del Decreto Calabria, il decreto che dispone norme speciali per la sanità calabrese perpetuandone di fatto il commissariamento. Il testo legislativo, sotto forma di emendamento al Decreto Proroghe, avrebbe la paternità del senatore di Forza Italia Lotito, il presidente della Lazio, e procrastinerebbe la scadenza delle norme speciali al 31 dicembre 2024 . La premessa sarebbe il fatto che è da registrare l’apprezzamento» per gli «sforzi compiuti» di fronte a «una situazione complessa», ma anche la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare per il risanamento della sanità calabrese. Si prevederebbe in particolare la proroga degli attuali commissari delle Asp per 60 giorni e verrebbe eliminato il divieto di intraprendere procedure di pignoramento nei confronti di Asp e aziende ospedaliere (divieto che non piace all’Ue). Nelle prossime settimane l’emendamento avrà modo di essere approfondito in sede di esame parlamentare ma tutto porta a ritenere che andrà in porto. Del resto l’eventualità di una proroga del Decreto Calabria era stata ventilata venerdì dal ministro della Sanità Schillaci – “vediamo se ci saranno iniziative parlamentari in tale direzione”, ha detto Schillaci – nella sede della Regione a Catanzaro a margine di un incontro con lo stesso Occhiuto. (redazione@corrierecal.it)