Tirocinanti calabresi in piazza da una settimana. «Ci incateniamo per avere risposte» – VIDEO

la manifestazione

COSENZA «Questa mattina, come ormai da una settimana, siamo in piazza per chiedere con forza l’approvazione dell’emendamento che consentirebbe ai centinaia di Tirocinanti ministeriali di ritentare il concorso senza i vizi che hanno condizionato il precedente». È quanto si legge in una nota dell’Usb tirocinanti Calabria.

«Oggi – continua la nota – per noi risulta essere una giornata cruciale e chiediamo con forza che tutto l’arco parlamentare calabrese si impegni affinché l’emendamento relativo alla nostra vertenza non venga bocciato per l’ennesima volta. Non si può rimanere impassibili davanti a centinaia di famiglie che da anni chiedono lavoro ed un futuro non più incerto e precario. La nostra lotta non si fermerà fin quando non avremo risposte , fin quando non verrà approvato l’emendamento. Ci siamo incatenati davanti alla Prefettura di Cosenza e abbiamo piazzato qui le tende. Le istituzioni devono assumersi la responsabilità delle condizioni di disoccupazione e precarietà in cui vive la maggioranza delle famiglie calabresi, tra cui quelle di noi tirocinanti».