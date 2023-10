Nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ecco i candidati

cultura

REGGIO CALABRIA Sono ore “calde” per alcuni dei musei pubblici più importanti in tutta Italia in cui nei prossimi giorni saranno nominati i nuovi direttori. Al ministero della Cultura il 25 ottobre si è riunita la commissione di valutazione che, in ragione dei punteggi complessivi assegnati ai singoli candidati e risultanti dalla somma dei punteggi a ognuno assegnati criterio per criterio, per singolo museo, ha stilato una shortlist di nomi per i colloqui che si svolgeranno presso la sede del ministero al Collegio Romano nella sala Meteorologia dal 7 novembre al 1 dicembre, ognuno per un singolo museo. I candidati selezionati per più di un museo, invece, saranno convocati per un singolo colloquio, in occasione del quale la commissione saranno esaminati in relazione a tutti i musei per i quali siano stati selezionati. Ecco chi sono i candidati per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (colloqui il 14 novembre alle 14): Aversa Gregorio, Calò Giorgia, Cannatà Maurizio, Cerzoso Maria, Falzone Stella, Fatticcioni Lorenzo, Galeandro Fabio, Sudano Fabrizio, Trunfio Elena Rita, Zullo Enza. Uno di loro prenderà il posto di Carmelo Malacrino.