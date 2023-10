Premio Economia del Futuro a Campisi, Statti: «Esempio di buona impresa»

Eccellenze

LAMEZIA TERME Il premio “Economia del Futuro” 2023, promosso dal Polo del Gusto e presieduto da Riccardo Illy, è andato all’imprenditrice agricola Ilaria Campisi. Il riconoscimento, nato per premiare i migliori esempi in Italia di sostenibilità, ambientale e sociale come sfida per il futuro dell’economia di mercato, è stato assegnato dall’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. Ilaria Campisi, già presidente di Confagricoltura Reggio Calabria e membro della famiglia di Confagricoltura Calabria, è stata premiata per la sua attività di agricoltrice a Caulonia e per il suo progetto “Arance in viaggio” sul recupero di antiche varietà di agrumi. Il progetto, si legge nelle motivazioni, «ha dimostrato un eccezionale impegno nella salvaguardia della biodiversità e nella responsabilità sociale, fornendo opportunità di lavoro, di formazione e di relazioni sul territorio. Si tratta inoltre di un’attività che ha il merito di fare conoscere un’eccellenza e un raro prodotto regionale in tutta Italia e Europa, avvalendosi di forme di e-commerce e di partnership di rilievo e consolidandosi come progetto economicamente efficace e sostenibile».

«È il giusto riconoscimento – commenta il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti – dell’impegno e della dedizione che Ilaria ha saputo dimostrare nella corretta gestione della sua attività agricola. Ma è anche il segnale ulteriore di come si possa fare buona impresa agricola in Calabria». «L’attività svolta da Ilaria – evidenzia a questo proposito Statti – dimostra che è possibile creare sviluppo ed occupazione nella nostra regione coniugandoli con la sostenibilità ambientale e sfruttando appieno le risorse offerte dalle nuove tecnologie». «Per questo ritengo che – conclude Statti – la sua iniziativa possa rappresentare un esempio virtuoso per chiunque voglia fare impresa in Calabria».