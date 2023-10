C’è la conferma: a Crotone “L’anno che Verrà” con Amadeus per aspettare il 2024

l’evento

CROTONE Il Capodanno Rai approda ufficialmente in Calabria. Dopo la firma della convenzione biennale tra Rai – attraverso la consociata Rai Com – e la Fondazione Calabria Film Commission, “L’Anno che Verrà”, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo, farà la sua prima tappa a Crotone. Ad anticipare la notizia era stato, nei giorni scorsi, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, attraverso un video registrato dopo una riunione con il sindaco della città pitagorica, Vincenzo Voce, il presidente della Provincia e i dirigenti della Rai. «La serata, in diretta il 31 dicembre in prime time su Rai 1, – fa sapere l’ufficio stampa Rai – sarà trasmessa dalla centralissima piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città, e verrà realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone».